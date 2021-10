Hơn 50 cảnh sát đột kích trại gà, phá ổ đánh bạc lúc nửa đêm

Dân trí Trại gà được cải tạo thành nơi tổ chức đánh bạc với tường rào kiên cố, dây thép gai và bố trí lực lượng canh gác nhiều lớp.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 21 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ, khoảng 0h30 ngày 30/9, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt đột kích vào trại gà của Nguyễn Văn Đồng và quán cà phê của Nguyễn Văn Tú, tại xóm 6, xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ban chuyên án bắt giữ 23 đối tượng, trong đó có 19 nam, 4 nữ, thu giữ hơn 700 triệu đồng, nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại tụ điểm "ngụy trang" trong trang trại nuôi gà (Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp).

Bước đầu xác định, cầm đầu đường dây này là Trương Xuân Thành, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Tú. Ba người đàn ông này bàn bạc, thống nhất thuê trại gà của Nguyễn Văn Đồng để tổ chức đánh bạc.

Trại gà này được cải tạo, gia cố tường rào, dây thép gai, bố trí nhiều lớp cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Bên trong trại gà, phòng đánh bạc được xây dựng kiên cố, bảo vệ bằng nhiều lớp cửa sắt, thiết kế rộng, lắp điều hòa nhằm phục vụ ăn uống để hàng chục con bạc có thể tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Trang trại nuôi gà được xây tường rào cao, gia cố thêm lớp dây thép gai, bố trí nhiều lớp cảnh giới để biến thành "sòng bạc" (Ảnh: Phòng Cảnh sát Hình sự cung cấp).

Các con bạc sẽ được tập kết tại quán cà phê của Nguyễn Văn Tú, sau đó dẫn vào trại gà để tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền. Thời điểm cảnh sát vô hiệu hóa nhiều lớp bảo vệ, đột kích vào các phòng đánh bạc trong trại gà, hàng chục đối tượng bị bất ngờ, không kịp trở tay.

Sau khi phân hóa tính chất, vai trò của từng đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng để phục vụ điều tra.

Công an dẫn giải các con bạc về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra (Ảnh: Phòng Cảnh sát Hình sự cung cấp).

Trong vụ án này, Trương Xuân Thành, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Văn Tú bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc, 18 đối tượng khác bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hoàng Lam