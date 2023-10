Hơn 30 thanh niên Tuyên Quang mang đao kiếm "kéo về" Vĩnh Phúc đánh nhau

Ngày 13/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 2005, trú tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo công an, cuối tháng 9 vừa qua, qua một nhóm Facebook, nhiều thanh niên ở tỉnh Tuyên Quang rủ nhau đến huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc để đánh nhau với các nhóm nam thanh niên ở đây.

Hơn 30 đối tượng, trong đó có Nguyễn Phi Hùng (cầm đầu nhóm trú ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), đem theo nhiều hung khí tự chế như đao, dao, kiếm, phóng lợn, gậy sắt di chuyển về huyện Tam Đảo, nếu thấy đối tượng ngổ ngáo sẽ đuổi đánh.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Rạng sáng 1/10, nhóm Nguyễn Phi Hùng đi qua cổng Khu công nghiệp Bá Thiện 2 (Vĩnh Phúc) nhìn thấy nhóm thanh niên gồm 7 người, trong đó có Nguyễn Văn Trường (SN 1999, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo đang cầm gậy sắt, đao tự chế) nên lập tức chặn đầu.

Nhóm của Trường đã ném vỏ chai bia, gậy và thanh đao bằng kim loại dài khoảng 2m về phía nhóm của Hùng đang đứng bên đường đối diện nhưng không trúng ai.

Sau đó, một số người trong nhóm của Trường quay đầu xe máy bỏ chạy về phía hồ Đại Lải.

Lúc này, Nguyễn Phi Hùng nhặt được thanh đao, rồi cùng 3 người đuổi theo Trường. Quá trình bỏ chạy Trường bị ngã nên bị Hùng cầm đao chém 2 nhát; xe máy của Trường cũng bị đập phá.

Trường bị thương tích ở vùng đầu, trán được một số bạn cùng nhóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, giám định thương tích 13%.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo quy định pháp luật.