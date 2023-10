Vĩnh Phúc mở cao điểm trấn áp tội phạm "tín dụng đen"

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao nắm bắt tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa hiệu quả, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi liên quan đến "tín dụng đen".

Kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh, cơ quan công an phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an Vĩnh Phúc bắt khẩn cấp người phụ nữ cho vay với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108-144%/năm (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện các quy định về hoạt động cho vay; tập trung vốn cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả.

Đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, các ví điện tử nhằm không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen".

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy mạnh trao đổi, cung cấp thông tin tài khoản phục vụ công tác điều tra, rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để vi phạm pháp luật.

Vĩnh Phúc cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan liên quan chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân viên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vay "tín dụng đen" hoặc lợi dụng vị trí công tác bảo kê cho hoạt động này.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian qua tại một số địa phương trên cả nước, hoạt động "tín dụng đen" có dấu hiệu phức tạp trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng và lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật.

Điều đó gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động,…