Công an Hải Dương phát hiện 2 tàu khai thác cát trái phép

Ngày 19/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Kim Thành vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh này phát hiện, tạm giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Lạc Tray.

2 tàu khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên 2 tàu không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và hoạt động khai thác cát theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, đo đạc, Tổ công tác xác định trên khoang chứa của cả 2 tàu có tổng số 101,43m3 cát, thiết bị khai thác cát vẫn đang hoạt động.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đưa phương tiện về nơi tạm giữ, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở làm việc để tiếp tục điều tra, làm rõ.