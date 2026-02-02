Hơn 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Nha Trang

Ngày 2/2, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý ông T.V.Đ. (44 tuổi, trú tại phường Bắc Nha Trang) về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.

Trước đó, vào cuối tháng 1, PC03 đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm do ông T.V.Đ. làm chủ.

Thịt gà không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh ở phường Tây Nha Trang (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 9 công nhân đang thực hiện các công đoạn giết mổ, sơ chế và phân loại thịt gia cầm để cung cấp ra thị trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, cơ sở không có bảng biển, tiêu lệnh theo quy định; không xây dựng quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Ngoài ra, người lao động trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Đặc biệt, tại 2 kho đông lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 tấn gà nguyên con và các sản phẩm từ gà. Phần lớn số hàng hóa này không có tem nhãn, không được đóng gói đúng quy cách và không thể chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.Đ. không xuất trình được các hồ sơ, tài liệu liên quan như hồ sơ môi trường; hồ sơ kê khai nghĩa vụ thuế, tài chính; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc gia cầm; giấy xác nhận kiểm dịch động vật.

PC03 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ hơn 10 tấn thịt gà đang tập kết tại cơ sở. Đồng thời, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm và mẫu nước thải để giám định, phục vụ công tác củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.