Hơn 1 triệu bút lục ở vụ án đơn vị kiểm nghiệm kẹo Kera liên quan Thùy Tiên

Dự kiến ngày 16/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM. 141 luật sư tham gia bào chữa cho 100 bị cáo trong vụ án.

Hồ sơ vụ án có quy mô đặc biệt lớn với hơn 1,1 triệu bút lục, được lưu trữ trong 180 thùng hồ sơ. TAND TPHCM đã có thông báo gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TPHCM và Đoàn Luật sư TP Hà Nội về việc sao chụp hồ sơ và nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Một phần hồ sơ vụ án (Ảnh: Thỏ Mộc).

TAND TPHCM đã xây dựng kế hoạch xét xử, ấn định thời gian nghiên cứu hồ sơ và thời gian nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử trong vòng 3 ngày.

Theo TAND TPHCM, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục tiêu thu hút khách hàng, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL thống nhất chủ trương phát hành phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Sau khi rời Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục mang phương thức vi phạm sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, Hồ Thị Thanh Phương đã đưa cho Khánh 3,38 tỷ đồng để thực hiện việc này. Tuy nhiên, chỉ một phần khoản tiền được dùng “bồi dưỡng” cho một số cá nhân; phần còn lại bị Khánh chiếm đoạt.

Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên. Để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera ra thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã nhờ Nguyễn Phong thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Trong số các bị cáo của vụ án, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.