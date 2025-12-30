100 bị cáo hầu tòa vụ án ở công ty kiểm nghiệm kẹo Kera liên quan Thùy Tiên

Dự kiến ngày 16/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Trong số các bị cáo, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM.

Công ty Avatek (Ảnh: A.V.).

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục tiêu thu hút khách hàng, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL thống nhất chủ trương phát hành phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả.

Các phiếu kết quả giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu, có mẫu nhưng không thử nghiệm hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời điểm phát hành theo yêu cầu khách hàng.

Để thực hiện, lãnh đạo Công ty TSL chỉ đạo nhiều bộ phận tham gia. Nhân viên được giao chào mời khách hàng với các cam kết “trả kết quả nhanh”, “không cần gửi mẫu”, “điều chỉnh chỉ tiêu theo yêu cầu”, kèm mức chiết khấu cao.

Những phiếu thử nghiệm giả sau đó được dùng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản và thủy sản.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Sau khi rời Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục mang phương thức vi phạm sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỷ đồng.

Các phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL (Ảnh: D.O.).

Không dừng lại ở hành vi giả mạo hồ sơ, các bị can còn tổ chức đưa hối lộ, lợi dụng quan hệ cá nhân với người có chức vụ, quyền hạn. Thông qua Nguyễn Nam Khánh, các bị can đã chi hàng tỷ đồng để tác động một số cá nhân tại các bộ, ngành nhằm xin cấp phép, né tránh thanh tra, kiểm tra.

Cáo trạng nêu rõ, Hồ Thị Thanh Phương đã đưa cho Khánh 3,38 tỷ đồng để thực hiện việc này. Tuy nhiên, chỉ một phần khoản tiền được dùng “bồi dưỡng” cho một số cá nhân; phần còn lại bị Khánh chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên. Để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera ra thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã nhờ Nguyễn Phong thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.