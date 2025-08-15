Hoãn xét xử vụ chủ Mái ấm Hoa Hồng hành hạ nhiều trẻ em

Ngày 15/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm về tội Hành hạ người khác.

Trong phần thủ tục, bị cáo Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) khai báo không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục tham gia phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử và dự kiến mở lại vào đầu tháng 9.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, các bị cáo nhiều lần bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) khi chăm sóc trẻ ở phòng 101 và 202 vào ban đêm, thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa, cán cây lau nhà, đũa gỗ... đánh vào người trẻ khi thay tã; xách, ném trẻ xuống nệm, tát nhiều lần.

Tại phòng 102, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng nhiều lần dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược... để đánh trẻ; xách, ném xuống nệm.

Tất cả bị cáo thừa nhận hành vi được nêu trong cáo trạng. Các bị cáo khai có trình độ văn hóa thấp, không được đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ. Riêng bà Hương được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ, nhưng mái ấm đã nhận vượt số trẻ quy định, khiến bảo mẫu quá tải, dẫn đến hành vi bạo lực.

Cơ quan công tố cáo buộc hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm hại sức khỏe, tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ, nhóm yếu thế hoàn toàn phụ thuộc vào người nuôi dưỡng.