Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án "gà lôi trắng"

Ngày 18/9, luật sư Lê Hồng Hiển (Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự), người bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành - bị cáo bị tuyên án sơ thẩm 6 năm tù về hành vi nuôi và bán gà lôi trắng - cho biết TAND tỉnh Hưng Yên đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án này.

Trước đó, theo dự kiến ban đầu, ngày 19/9, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Tuy nhiên sáng cùng ngày, luật sư Hiển đã chính thức nhận được thông báo từ TAND tỉnh Hưng Yên về việc hoãn phiên toà nói trên, dời sang ngày 17/10.

Lý do hoãn tòa được TAND thông tin là do lịch công tác của cán bộ đơn vị.

Bị cáo Thành trước đó có đơn kháng cáo gửi TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, cho rằng bản án sơ thẩm chưa phù hợp tình tiết vụ án và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.

Bị cáo Thái Khắc Thành thời điểm được thay đổi biện pháp ngăn chặn trở về nhà (Ảnh: Vũ Phương).

Ngày 8/8, TAND khu vực 5 tuyên phạt ông Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, liên quan hành vi nuôi và bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm. Theo tòa, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng được xếp nhóm IIB thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó.

Cùng ngày, TAND tỉnh thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.