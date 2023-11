Hé lộ nguyên nhân khiến Phó giám đốc công ty gỗ đi cướp ngân hàng

Ngày 21/11, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản.

Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng nhà nước đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vào chiều 14/11. Tuy nhiên vụ cướp bất thành, đối tượng bỏ trốn bất chấp sự truy đuổi của nhân viên ngân hàng và lực lượng bảo vệ.

Sau hơn 24 giờ đồng hồ kể từ thời điểm gây án, Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ ở Hà Tĩnh khi đối tượng đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm về gỗ với chức vụ Phó Giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh bị công an bắt giữ sau 24 giờ đồng hồ kể từ thời điểm gây án (Ảnh: công an cung cấp).

Việc Phó Giám đốc công ty được đánh giá cao về năng lực, trình độ và uy tín bị bắt giữ do thực hiện vụ cướp ngân hàng khiến lãnh đạo doanh nghiệp và đồng nghiệp của Nguyễn Tuấn Anh hết sức bất ngờ.

Buổi sáng ngày gây án, vị Phó Giám đốc này vừa mang 800 triệu đồng khách hàng thanh toán nạp vào quỹ của công ty.

Vụ việc cũng khiến người thân và những người quen biết Nguyễn Tuấn Anh bị sốc nặng bởi anh ta lớn lên trong một gia đình cơ bản, từng học trường chuyên nổi tiếng ở Nghệ An và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Trong cuộc sống, Nguyễn Tuấn Anh được đánh giá là hiền lành, biết cư xử trước sau.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận nguyên nhân, động cơ thực hiện vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày 14/11.

"Thời gian gần đây, Nguyễn Tuấn Anh có tham gia đầu tư Futures trên sàn Binance (là hình thức giao dịch phái sinh của sàn giao dịch tiền điện tử Binance) và một số trò chơi trên mạng nhưng bị thua lỗ. Anh ta vay lãi nặng tại một công ty cho vay tài chính để gỡ gạc nhưng càng chơi càng thua, đến hạn thanh toán khoản vay thì không trả được.

Công ty cho vay liên tục gọi điện thúc ép Nguyễn Tuấn Anh để đòi nợ, dọa sẽ gọi điện cho bố mẹ, người thân, lãnh đạo công ty... Trong cơn quẫn bách, sợ người thân biết, Nguyễn Tuấn Anh mua dao đi cướp ngân hàng", nguồn tin của phóng viên Dân trí cho hay.

Nguyễn Tuấn Anh (khoanh đỏ) bỏ chạy khỏi nơi gây án và bị nhân viên ngân hàng truy đuổi (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước thời điểm gây án, Tuấn Anh đã đến văn phòng giao dịch ngân hàng này một lần nhưng lưỡng lự, không vào. Chiều ngày 14/11, do bị thúc ép trả nợ, người đàn ông này mượn xe máy, dán biển số, bịt mặt, cầm dao nhọn lẻn vào phòng giao dịch ngân hàng từ phía sau, khống chế nữ nhân viên nhằm cướp tiền.

Do các nhân viên ngân hàng phát hiện, chống trả nên Nguyễn Tuấn Anh bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, đến đoạn đường vắng, nghi phạm thay áo, tháo băng dính che biển số xe, vứt hung khí.

Sau khi gây án, tên cướp ung dung lái ô tô đến công ty làm việc dù trước đó đã xin nghỉ. Tối cùng ngày gây án, Nguyễn Tuấn Anh vẫn mời bạn đi uống trà đá như không có gì xảy ra.