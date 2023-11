Tiết lộ bất ngờ vụ Phó giám đốc đi cướp ngân hàng ở Nghệ An

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ hành vi Cướp tài sản đối với Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An).

Buổi sáng trước khi gây án, Nguyễn Tuấn Anh nhận được tiền hàng từ đối tác và nộp về công ty bình thường. Đến chiều cùng ngày, anh này thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Nguyễn Tuấn Anh ngụy trang để thực hiện vụ cướp ngân hàng nhưng bất thành (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sáng 14/11, Tuấn Anh có cầm 800 triệu đồng tiền hàng do đối tác thanh toán về nộp cho công ty và xin nghỉ buổi chiều vì lí do cá nhân. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, Tuấn Anh có quay lại công ty, ngày hôm sau thì bị bắt.

Việc Tuấn Anh bị bắt giữ do thực hiện vụ cướp ngân hàng tại thị xã Cửa Lò khiến chúng tôi rất bất ngờ", đại diện lãnh đạo công ty nơi nghi phạm Nguyễn Tuấn Anh làm việc cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo doanh nghiệp này, Nguyễn Tuấn Anh được đào tạo bài bản, có năng lực trong công việc, được tín nhiệm cao. Trong quá trình làm việc tại công ty, Tuấn Anh chưa có vi phạm gì. Nghi phạm mới được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc chưa lâu.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 14/11, tại phòng giao dịch thuộc một chi nhánh ngân hàng nhà nước đóng tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xảy ra vụ cướp tài sản.

Thời điểm đó, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo khoác đỏ lẻn từ phía sau vào phòng giao dịch, dùng dao uy hiếp một nữ nhân viên hòng cướp tài sản. Tuy nhiên, gặp sự kháng cự từ các nhân viên trong ngân hàng, tên cướp phải bỏ chạy.

Chỉ trong vòng 24h kể từ thời điểm gây án, tên cướp đã bị lực lượng thuộc Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ.

Danh tính tên cướp được xác định là Nguyễn Tuấn Anh, đang giữ chức vụ Phó giám đốc tại một công ty chuyên sản xuất về gỗ, có trụ sở đóng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm này cho biết, do tham gia đầu tư trên mạng xã hội bị thua lỗ, nợ nần nên lên kế hoạch cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ sau 24h kể từ thời điểm thực hiện vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an Nghệ An).

Để thực hiện vụ cướp, nghi phạm đã nghiên cứu kỹ văn phòng giao dịch này. Trưa 14/11, Tuấn Anh mượn xe máy của bạn, dùng băng dính che biển kiểm soát, chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản. Vụ cướp bất thành, trên đường trốn chạy, nghi phạm thay áo, tháo băng dính biển số xe máy nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau khi thực hiện vụ cướp bất thành, Tuấn Anh trả xe máy cho bạn, quay lại công ty nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Buổi tối nghi phạm vẫn ung dung đi uống trà đá với bạn.

Chiều 15/11, Nguyễn Tuấn Anh bị công an bắt giữ ngay tại công ty.