Ham mua Mercedes GLC giá rẻ, người đàn ông nhận cú lừa bạc tỷ

Ngày 12/5, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Nghĩa quen biết với anh L. (38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Phạm Trung Nghĩa (Ảnh: Đức Nguyễn).

Quá trình quen biết, Nghĩa nhiều lần chủ động rủ anh L. đi ăn uống và "nổ" rằng bản thân có quen biết nhiều cán bộ công tác tại miền Nam.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, Nghĩa tiết lộ với anh L. có nguồn tin cậy bán lô xe Mercedes GLC 300 giá rẻ.

Tin tưởng bạn, anh L. đã chuyển khoản hơn 1,1 tỷ đồng cho Nghĩa để nhờ mua xe. Nhận được tiền, đối tượng này đã chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Ngày 4/5, cơ quan công an đã bắt giữ được Phạm Trung Nghĩa khi đối tượng đang ẩn náu tại phường An Khánh (TPHCM).