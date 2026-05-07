Ổ nhóm dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 3.000 tỷ đồng mỗi năm

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 61 đối tượng. Đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Theo cơ quan công an, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia, thường thu thập trái phép thông tin của phụ nữ trung niên rồi chủ động tiếp cận với kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: Quang Văn).

Sau khi tạo dựng lòng tin, nhóm đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp. Ban đầu, nhóm đối tượng tạo ra những khoản lợi nhuận ảo để đánh vào tâm lý nạn nhân, từ đó dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây nói trên đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai 8 tổ công tác, bắt giữ những đối tượng liên quan khi chúng nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ nắm nhiều vai trò khác nhau trong đường dây, như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.