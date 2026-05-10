"Nổ" có quan hệ ở Trung ương để lừa đảo 660 triệu đồng

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giam đồng thời khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mận (tên gọi khác là Thúy, SN 1982, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại khóm Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ).

Bị can Nguyễn Thị Mận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Mận được cho là đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính, đồng thời đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số bộ, ngành Trung ương nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nêu trên.

Qua đó, đối tượng nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng của doanh nghiệp.