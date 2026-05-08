Đấu giá ô tô của công ty lừa đảo ngân hàng hơn 318 tỷ đồng

Cụ thể, chiếc xe thứ nhất là ô tô con nhãn hiệu Ford Explorer, sản xuất năm 2019 tại Mỹ, màu đen, 7 chỗ, biển số xe 30G-503.81 do Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/8/2020. Tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành. Giá khởi điểm của tài sản là 720 triệu đồng.

Chiếc xe thứ 2 là ô tô con nhãn hiệu Toyota Fortuner, màu bạc, 7 chỗ, biển số xe 30K-924.73 do Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cấp ngày 13/3/2024. Chủ tài sản là Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội. Giá khởi điểm của tài sản là 310 triệu đồng.

Giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) và Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội (Công ty Miền Trung Hà Nội) là 2 trong số các doanh nghiệp được một nhóm đối tượng thành lập. Nhóm đối tượng đã dùng các pháp nhân này để thực hiện vụ lừa đảo hơn 318 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2024, Công ty Hoàng Thành lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng.

Cơ quan điều tra đánh giá đây không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường mà là hành vi lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị từ khi tiếp cận nguồn vốn vay.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập và sử dụng hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố do các cá nhân khác nhau đứng tên pháp luật theo từng thời kỳ. Trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp vay vốn và nhận tiền giải ngân.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan để ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền.