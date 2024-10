Hai vợ chồng bị bắt vì tố giác sai sự thật bôi nhọ cán bộ, lãnh đạo

Ngày 3/10, Thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng bà Lê Thị Hòa (52 tuổi) và ông Nguyễn Văn Trong (54 tuổi, cùng trú huyện Sơn Hòa) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định này đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an huyện Sơn Hòa khám xét nơi ở của vợ chồng bà Hòa, ông Trong (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng bà Hòa có tranh chấp một mảnh đất tại khu Dốc Võng thuộc thị trấn Củng Sơn. Tuy nhiên, tòa án các cấp tuyên mảnh đất trên không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Hòa, ông Trong.

Không chấp nhận kết quả giải quyết của tòa, từ năm 2022 đến năm 2024, vợ chồng bà Hòa và ông Trong đã lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để làm hơn 100 đơn thư gửi đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến Trung ương.

Trong đơn, vợ chồng bà Hòa, ông Trong đã có những lời lẽ sai sự thật, bôi nhọ, vu khống các cán bộ ở huyện Sơn Hòa.

Theo Công an huyện Sơn Hòa, nắm bắt được sự việc trên, chính quyền đã nhiều lần giải quyết đơn, giải thích cho vợ chồng bà Hòa, ông Trong nhưng cả 2 vợ chồng đều không chấp nhận, tiếp tục làm đơn để gửi nhiều cấp, nhiều ngành trong thời gian dài.

Hành vi của bà Hòa, ông Trong đã bôi nhọ xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan và gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.