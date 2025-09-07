Hai thiếu niên bị đánh chấn thương sọ não tại quán nhậu

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã tạm giam Phạm Hoàng Hùng (SN 1997, ngụ phường An Hội) để điều tra về tội Giết người.

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 1h ngày 22/8, Hùng cùng 3 nhân viên tổ chức nhậu tại một quán (địa chỉ khu phố 6, phường Phú Khương).

Lúc này, nhân viên của quán kế bên gồm N.T.T., T.Q.B. (cùng SN 2008), P.V.G. (SN 2002) và 5 người khác cũng tổ chức nhậu tại quán.

Trong lúc nhậu, 2 bên đã xảy mâu thuẫn, cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát.

Hùng giật được cây sắt tròn, đánh vào vùng đầu của T. và B., hậu quả 2 nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi của Phạm Hoàng Hùng đã cấu thành tội Giết người nên tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan.