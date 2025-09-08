Hai thanh niên trộm xe kéo ra đầu thú

Theo Công an Hải Phòng, ngày 5/9, ông P.V.K., 55 tuổi, trú tại thôn 5 An Bồ, xã Vĩnh Thuận, trình báo bị mất một chiếc xe kéo để trước cửa nhà.

Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Dương Quý Huy, 17 tuổi, trú tại xã Nguyên Giáp, và Đỗ Gia Huy, 16 tuổi, trú tại xã Chí Minh, cùng ở TP Hải Phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, ngày 7/9, cả hai đã tự nguyện đến công an trình diện và khai nhận hành vi trộm xe kéo.

Công an xã Vĩnh Thuận đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.