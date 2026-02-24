Hai thanh niên mang hung khí đi gây rối gặp ngay lực lượng 911

Khoảng 1h45 ngày 23/2, tổ công tác C1-911 Công an thành phố Đà Nẵng tuần tra tại ngã tư Bạch Đằng - Nguyễn Văn Linh phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 91G1-217.00, trong đó thanh niên ngồi sau cầm theo con dao tự chế. Khi tổ công tác tiếp cận bắt giữ, đối tượng cầm dao nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng 911 khống chế ngay sau đó.

Quá trình làm việc, 2 thanh niên trên khai nhận mang theo hung khí đi với mục đích gây rối, tuy nhiên khi đang đi đường đã bị lực lượng 911 phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Hai thanh niên mang hung khí đi gây rối bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngoài con dao tự chế, lực lượng công an tạm giữ trên người 2 thanh niên này 3 điện thoại di động không rõ nguồn gốc. Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong thời gian gần đây, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý một số trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, hầu hết đều mua qua mạng với giá rẻ.