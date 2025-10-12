Hai thanh niên khai gây 7 vụ cướp giật trong 10 ngày ở Hải Phòng

Ngày 12/10, Công an Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về việc kiên quyết trấn áp tội phạm hình sự, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về vụ cướp túi xách lúc 23h ngày 5/10 trên đường Máng Nước, phường An Hải (Hải Phòng), Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường truy xét. Cùng thời điểm, Công an phường An Biên cũng nhận tin báo vụ cướp tài sản tương tự xảy ra rạng sáng 6/10 tại khu vực chân cầu An Đồng.

Trường và Hiệp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ sau 5 ngày điều tra, tối 10/10, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Dương Nam Trường (SN 2005, trú tại phường An Hải) và Vũ Hữu Hiệp (SN 2008, trú tại phường Kiến An). Cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo lời khai, đêm 5/10, Hiệp điều khiển xe máy chở Trường đi “săn mồi” tại khu vực phường An Hải. Khi thấy một phụ nữ đi xe máy đeo túi xách bên hông, Trường đã ra tay giật túi nhưng bị rơi. Sau đó, cả hai tiếp tục đến khu vực chân cầu An Đồng, phát hiện đôi nam nữ đi cùng chiều, Trường lại giật túi xách của người phụ nữ ngồi sau rồi bỏ chạy.

Mở rộng điều tra, hai thanh niên khai từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã thực hiện thêm 5 vụ cướp giật khác ở nhiều tuyến đường, chủ yếu nhằm vào phụ nữ sử dụng điện thoại hoặc mang túi xách hở. Tài sản chiếm đoạt được, chúng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an thành phố cho biết việc phá nhanh vụ án thể hiện hiệu quả chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc, đồng thời cảnh báo người dân cần cảnh giác, hạn chế mang theo hoặc sử dụng tài sản có giá trị khi di chuyển trên đường.