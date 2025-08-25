Người đàn ông Hưng Yên tử vong vì dùng điện bẫy chuột

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, khoảng 7h ngày 21/8, người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, phát hiện ông P.Đ.T. (SN 1974), trú tại tổ dân phố Tống Thỏ Nam, phường Trà Lý tử vong tại khu vực ruộng lúa của gia đình đang canh tác.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Nhận được tin báo Công an phường Trà Lý đã phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ông T. tử vong do trong quá trình cấy lúa ông T. đã dùng điện lưới để bẫy chuột, không may bị điện giật tử vong.

Theo cảnh sát, đây là 2 trường hợp sử dụng điện diệt chuột gây tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2025.

Trước đó, ngày 17/8, bà N.T.T. (SN 1961) trú tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên, vì sự bất cẩn của bản thân khi sử dụng điện để bẫy chuột lúc trời mưa bị điện giật tử vong.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định việc sử dụng điện diệt chuột là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và cần phải xử lý nghiêm khắc để cảnh báo, răn đe, phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là bà con nông dân, cần nâng cao nhận thức pháp luật của bản thân: Tuyệt đối không dùng điện để bẫy chuột, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hãy chọn các biện pháp diệt chuột an toàn và hợp pháp như: Đặt bẫy cơ học, sử dụng bả diệt chuột sinh học, nuôi mèo… Đồng thời, khi phát hiện có hành vi sử dụng điện để bẫy chuột, lập tức báo ngay cho chính quyền cơ sở để ngăn chặn, xử lý.