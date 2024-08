Giăng điện bẫy chuột bảo vệ ruộng, làm chết hàng xóm

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ông Hồ Văn Út (58 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi giết người.

Trước đó, do nhận thấy ruộng lúa bị chuột phá hoại nên khoảng 18h ngày 29/8, ông Út điều khiển mô tô mang theo 2 cái bình ắc quy và cục biến điện đến ruộng lúa của mình để bẫy chuột. Trước khi về, ông Út dùng đèn chớp màu đỏ cắm ở 3 góc ruộng để báo hiệu.

Ông Hồ Văn Út (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau một thời gian, ông Út quay trở lại mảnh ruộng trên phát hiện Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, cùng trú tại địa phương) bị điện bẫy chuột giật tử vong, trên lưng Hải có mang theo bình điện dùng để bắt cá.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Út thông báo cho người dân gần đó biết và lên Công an xã Phú Bình tự thú.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cơ quan Công an, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh An Giang, nhiều người dân sử dụng điện để đánh bắt cá và diệt chuột bảo vệ lúa và hoa màu.

Công an tỉnh An Giang phát đi cảnh báo, yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản, mùa màng, không gây ảnh hưởng đến môi trường, tính mạng của con người.

Trong quá trình lao động, sản xuất, người dân phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy diệt chuột bảo vệ lúa, hoa màu trái phép.