Hai người phụ nữ bị chiếm đoạt 510 triệu đồng vì giấc mơ đi Mỹ

Ngày 1/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Đạt (SN 1990, trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, hiện sinh sống ở TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, có 2 nạn nhân gồm chị N.T.M. (SN 1987, trú tại phường Thuận Hóa) và N.T.H. (SN 1991, trú tại phường An Cựu), cùng thành phố Huế đã bị Đạt lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 510 triệu đồng.

Lực lượng chức năng di lý đối tượng Vũ Tuấn Đạt về Huế để điều tra, xử lý vụ án (Ảnh: Công an TP Huế).

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Đạt thường sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok để đăng tải các video, nội dung nhận làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ theo diện R1 (người Công giáo nhập cảnh vào Mỹ).

Đối tượng giới thiệu đây là diện visa cho phép người Việt Nam đi theo đoàn giáo xứ sang Mỹ để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, thời hạn cư trú lên đến 36 tháng.

Đạt cam kết giải quyết thành công các trường hợp bị lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ vì nhập cư bất hợp pháp. Sau khi tiếp cận nạn nhân, đối tượng hướng dẫn họ liên hệ qua Zalo “Người Công Giáo” để dẫn dắt chuyển tiền và chiếm đoạt.

Tin vào “giấc mơ đổi đời” nơi đất Mỹ, 2 nạn nhân nêu trên đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt để làm hồ sơ, chi phí dịch vụ. Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc, không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất cảnh nào như đã cam kết.

Đến ngày 16/1, cơ quan công an đã xác định kẻ thực hiện hành vi lừa đảo là Vũ Tuấn Đạt, nhanh chóng triệu tập và di lý đối tượng về Huế để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang điều tra mở rộng, tìm các nạn nhân khác (nếu có) và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.