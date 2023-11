Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCB

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cáo buộc có 2 bị can là người nước ngoài đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Người đầu tiên là ông Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Canada). Bị can này làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ tháng 6/2012 đến ngày 19/1/2015, trải qua các vị trí thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT.

Hồ sơ điều tra xác định, trong thời gian là Phó Chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB, ông Lam đã ký 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 68 khoản tại ngân hàng.

Ông Lee George Lam (Ảnh: digitaleconomysummit)

Dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 53.800 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi/phí. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay được định giá hiện tại là hơn 34.000 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cáo buộc ông Lee George Lam là người có chức vụ, quyền hạn, đã lạm dụng để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB.

Hậu quả thiệt hại mà ông Lam gây ra là hơn 19.733 tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố bị can này về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Người thứ 2 là ông Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc), cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, ông Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã ký 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, đồng ý cho 356 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 602 khoản.

Dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 577.629 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi/phí. Giá trị tài sản bảo đảm là hơn 115.000 tỷ đồng.

Ông Henry Sun Ka Ziang (Ảnh: SCB).

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Henry Sun Ka Ziang đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB.

Hành vi của ông Ziang là tham gia ký, phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc Vạn Thịnh Phát trái thông thường theo quy định của pháp luật; các hồ sơ vay vốn được lập khống nhằm hợp thức thủ tục để rút các khoản tiền ra khỏi SCB, phục vụ mục đích cá nhân của bà Lan. Hành vi của ông Ziang gây thiệt hại cho SCB hơn 462.000 tỷ đồng.

Hiện, ông này cũng đã xuất cảnh, không xác định được ở đâu.

Đối với 2 bị can trên, sau khi điều tra và không rõ đang ở đâu, cũng như chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, ngày 12/11, Bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can.