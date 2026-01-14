4 anh em ruột chuyên vào chùa trộm rùa đem bán ở TPHCM

Ngày 14/1, Công an phường An Hội Đông, TPHCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng bắt trộm rùa trong chùa Triêm Phước.

Bốn anh em ruột vào chùa trộm rùa (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 9/1, Công an phường An Hội Đông tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm vụ của trụ trì chùa Chiêm Phước về việc bị chùa bị trộm cắp tài sản.

Theo nội dung trình báo, chiều 7/1, phật tử của chùa cho rùa ăn thì phát hiện rùa bị mất. Trụ trì chùa kiểm tra dữ liệu camera an ninh, phát hiện khoảng 4 đối tượng đi xe máy vào chùa bắt trộm 3 con rùa lớn, mỗi con nặng khoảng 10kg và 4 con rùa nhỏ, mỗi con nặng khoảng 4kg. Trụ trì cho biết, số rùa trên do phật tử mang đến cho chùa để nuôi, phóng sinh.

Tiếp nhận tin báo, Trung tá Đặng Văn Cư, Trường Công an phường An Hội Đông, nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi của các đối tượng không chỉ là việc trộm cắp tài sản mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Do đó, Trung tá Đặng Văn Cư đã chỉ đạo các tổ công tác của công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng, truy xét các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Cá thể rùa bị trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác nhanh chóng phát hiện 4 đối tượng gây án và đưa về trụ sở làm việc.

Danh tính những người này gồm: Nguyễn Thành Công (SN 2000); Nguyễn Thành Lâm (SN 1992); Nguyễn Thành Hải (SN 1994) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1997, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Bước đầu, nhóm nghi phạm khai họ là anh em ruột. Trưa 7/1, các đối tượng lần lược vào trong chùa Triêm Phước, rồi đi ra phía hồ nuôi rùa trong khuôn viên chùa.

Ngoài ra, nhóm này còn trộm 2 cá thể rùa ở một ngôi chùa khác. Sau đó, các đối tượng đem 9 con rùa đi bán tại cơ sở cá phóng sanh ở phường Chánh Hưng với giá 150.000/kg. Tổng số tiền các đối tượng bán rùa thu được 6 triệu đồng.