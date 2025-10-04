Hai giám đốc sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Tối 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg, 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả.

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn PCCC của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó giám đốc, chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Công an xác định Phan Thế Hoài với vai trò là giám đốc của 2 công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra”, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Bạch Thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Phan Thế Hoài được công an xác định là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh.

Hoài giao cho Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường. Các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Bước đầu, công an xác định, từ năm 2023 đến nay Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường trên 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số 834 tỷ đồng.

Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) trên 1,6 triệu bình với tổng doanh số 527 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự, Bộ Công an xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg là sản phẩm thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B (đám cháy bắt nguồn từ chất lỏng hoặc chất rắn hóa lỏng dễ cháy, như xăng, dầu, sơn, rượu, dung môi) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC.