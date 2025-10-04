Đột kích nơi sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả theo kiểu "tự nghĩ ra"

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam tại Lô CN03, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu xác định từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường trên 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số 834 tỷ đồng.

Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) có trên 1,6 triệu bình, đem về tổng doanh thu 527 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (ngoài cùng bên trái), trực tiếp chỉ đạo lực lượng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của Công ty TNHH Tomoken Việt Nam.

Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cùng lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét kho hàng của Công ty TNHH Tomoken Việt Nam.

Công an và lực lượng chức năng khám xét phòng thử nghiệm, kiểm định bình chữa cháy tại Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam tại Lô XN 25-3, Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Bước đầu công an xác định Phan Thế Hoài cùng em trai Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra”, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Công an xác định Phan Thế Hoài trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Hoài giao cho Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường.

Các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Giám đốc Phan Bạch Thông nghe công an công bố quyết định khởi tố bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (người cầm bình cứu hỏa), trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của doanh nghiệp.

Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) kết luận 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B (đám cháy bắt nguồn từ chất lỏng hoặc chất rắn hóa lỏng dễ cháy, như xăng, dầu, sơn, rượu, dung môi) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC.

Bao bì các bình chữa cháy giả mang nhãn hiệu Tomoken ghi rõ "Bình chữa cháy CO2". Thực tế lực lượng chức năng xác định sản phẩm này không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B.

