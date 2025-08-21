Hai đường dây buôn lậu 113kg vàng ở miền Tây

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) và 12 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Nguyễn Minh Trí và đồng phạm lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu lớn trong nước, các bị can ở Long An (cũ), An Giang, Cà Mau và TPHCM đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu 113kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu đường dây buôn lậu qua biên giới tỉnh An Giang, tổng cộng 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng. Nguyễn Minh Trí tổ chức đường dây qua biên giới tỉnh Long An với 77kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Tháng 12/2024, Sa thỏa thuận mua 36kg vàng tại Campuchia, giao cho Nguyễn Hữu Nghĩa (44 tuổi, sống gần biên giới Campuchia) nhận hàng đưa về Việt Nam, sau đó bàn giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên. Xuyên tiếp tục giao cho đồng phạm vận chuyển về An Giang, Cà Mau và TPHCM để phân phối cho các chủ tiệm vàng. Nhóm này đã tiêu thụ trót lọt 24kg (hơn 53 tỷ đồng). Ngày 17/12/2024, khi Nghĩa vận chuyển 12kg còn lại (hơn 26 tỷ đồng) từ Campuchia về thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Sa bị xác định là chủ mưu, hiện đã bỏ trốn nên chưa rõ số tiền hưởng lợi. Các đồng phạm khai chưa được Sa trả công.

Với đường dây qua biên giới tỉnh Long An, từ ngày 6 đến 17/12/2024, Trí thỏa thuận với Van Hear (quốc tịch Campuchia) mua 77kg vàng. Trí giao cho Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) sang Campuchia nhận hàng, đưa về Việt Nam. Số vàng sau đó được chuyển cho Cao Văn Chức (37 tuổi, ngụ Hà Nội) vận chuyển về TPHCM, giao cho Nguyễn Chí Khoa (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tổng cộng 29kg (gần 65 tỷ đồng), và Phạm Ngọc Thắng (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) 48kg (hơn 107 tỷ đồng).

Kết quả điều tra xác định Trí là chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Sang và Chức là đồng phạm giúp sức nhưng chưa được trả công.

Ngoài số vàng bị cáo buộc trong vụ án, một số chủ tiệm vàng còn khai từng nhiều lần mua vàng của Sa, song cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác minh. Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi, một số đã nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Hiện Sa bỏ trốn. Tháng 4 vừa qua, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và kêu gọi bị can ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, đồng thời chỉ định luật sư bào chữa cho ông ta.