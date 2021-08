Hai anh em lập đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để "thông chốt"

Dân trí Đường dây làm giả giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 để "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh do hai anh em ruột cầm đầu vừa bị Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra, bắt giữ.

Phiếu xét nghiệm giả được các đối tượng bán cho nhiều người để đủ kiện qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ngày 22/8, Công an TP Dĩ An đang tạm giữ Lê Đức Anh (31 tuổi), Lê Đức Hào (29 tuổi, em ruột Đức Anh), Đoàn Thanh Tâm (37 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh gas ở khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo công an TP Dĩ An, giữa tháng 8/2021, chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn phường Dĩ An phát hiện nhiều mẫu "Phiếu kết quả xét nghiệm vi sinh" có nội dung là test nhanh Covid-19 âm tính giả mẫu giấy của Trung tâm y tế và phòng khám trên địa bàn. Hành vi làm giả chứng nhận kết quả test nhanh này tiềm ẩn nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch nên cơ quan điều tra đã vào cuộc. Con dấu giả mà cơ quan chức năng thu giữ. Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định được 2 đối tượng sử dụng giấy xét nghiệm giả. Từ manh mối này, trinh sát tìm ra nhóm người đứng ra tổ chức là Lê Đức Anh và Lê Đức Hào. Khám xét nơi ở của Đức và Hào, công an thu giữ 21 phiếu xét nghiệm Covid-19 giả, 2 dấu mộc giả. Anh em Anh - Hào khai nhận, thấy giá test nhanh Covid-19 cao và mất thời gian nên mua con dấu giả và phôi mẫu test nhanh về tự điền tên, đóng dấu, sau đó cung cấp cho Đoàn Thanh Tâm và 7 người khác 19 phiếu kết quả xét nghiệm giả để "thông chốt". Trung Kiên