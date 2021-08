Bình Dương cách ly 11 phường với chiến thuật "khóa chặt, đông cứng"

Dân trí Từ 0h ngày 22/8, Bình Dương nâng mức giãn cách xã hội với 11 phường ở TP Thuận An và thị xã Bến Cát, với tinh thần "ai ở đâu ở yên đó", cách ly tuyệt đối "người cách ly người, nhà cách ly nhà".

Người dân ở 11 phường của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên không ra khỏi nhà trong 15 ngày để phòng chống dịch bệnh.

Để tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Bình Dương quyết định giao TP Thuận An, thị xã Tân Uyên triển khai thực hiện "khóa chặt, đông cứng" ngay các khu dân cư đậm đặc F0 ở 4 phường của TP Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa) và 7 phường của thị xã Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp) trong vòng 15 ngày, để thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh tách F0 ra khỏi cộng đồng.

11 phường của hai địa phương này thực hiện theo nguyên tắc khóa chặt 24/24, "ai ở đâu ở yên đó", cách ly tuyệt đối "người cách ly người, nhà cách ly nhà", chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới ra đường và tiếp cận với người dân. Tuy nhiên, trong 11 phường cũng có "nhà xanh, điểm xanh", các địa phương được yêu cầu phải có phương án tổ chức "khóa chặt" những nhà, điểm này để bảo vệ.

Các địa phương "vùng đỏ" và "vùng vàng" ở Bình Dương.

Ngành Y tế được đề nghị khẩn trương điều phối, bổ sung lực lượng lấy mẫu cho TP Thuận An và thị xã Tân Uyên trong xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0; phải hoàn thành việc lấy mẫu trong vòng 5 ngày, có phương án đến từng nhà để xét nghiệm và tiêm vắc xin cho người dân ở 11 phường nêu trên.

Khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc, các địa phương nhanh chóng chuyển các trường hợp F0 về tuyến tỉnh để cách ly, điều trị.

11 phường cần bố trí nhanh phương án Trạm Y tế di động tại các địa phương để đảm bảo việc khám, chữa bệnh, cung cấp thuốc cho người dân trong thời gian thực hiện các quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, đoàn thể có liên quan có phương án điều phối, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân, nhất là khu vực thực hiện "khóa chặt, đông cứng".

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng nên số ca F0 tăng cao.

Lý giải nguyên nhân F0 trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng nhanh những ngày qua, TS. Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế cho rằng do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng.

Số ca mắc tăng cao khi tỉnh thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng chứng tỏ tỉnh đã đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh, rà soát đúng đối tượng, không để bị sót, lọt F0 trong cộng đồng. Nếu tỉnh tăng cường các biện pháp chống dịch mà không phát hiện được ca bệnh thì coi như các biện pháp chống dịch không hiệu quả. Người dân không nên vì đó mà hoang mang lo lắng, hãy bình tĩnh và tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận gần 60.000 ca mắc Covid-19, trong đó khoảng 28.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện.

Trung Kiên