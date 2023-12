Hà Nội: Thuê khách sạn để phục vụ dân chơi bay lắc, phê ma túy

Ngày 3/12, thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Đỗ Quang Vinh (37 tuổi), Đỗ Thị Huyền (34 tuổi) cùng 10 bị can khác về các tội Chứa chấp, tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, khoảng 2h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra bất ngờ khách sạn Palermo (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 26 người nghi vấn sử dụng ma túy tại 6 phòng. Cảnh sát đã đưa toàn bộ số khách trên cùng 3 nhân viên về trụ sở để làm rõ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 22/29 người dương tính với ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Quang Vinh (chủ khách sạn), Đỗ Thị Huyền (nhân viên lễ tân) và một số đối tượng liên quan.

Theo kết luận điều tra, khách sạn Palermo được Vinh ký hợp đồng thuê lại từ tháng 10/2022. Khi khách có nhu cầu "bay lắc", Vinh yêu cầu nhân viên kê thêm đệm vào phòng và phải thu tiền đặt phòng trước.

Hàng ngày, Vinh có mặt tại khách sạn để chỉ đạo, quán xuyến công việc và thanh quyết toán tiền với nhân viên lễ tân. Cơ quan điều tra cũng xác định một số nữ nhân viên các quán karaoke trên địa bàn thường xuyên đến khách sạn Palermo để phục vụ khách "bay lắc", sử dụng ma túy.