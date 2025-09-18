Hà Nội: Phát hiện thi thể đang phân hủy ở đường Vành đai 3

Ngày 18/9, Công an phường Khương Đình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân tử vong của một người vừa được phát hiện trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển.

Khu vực phát hiện thi thể (Ảnh: X.G.).

Tình trạng của nạn nhân khiến việc xác định giới tính và danh tính chưa có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt, bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đại diện Công an phường Khương Đình cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả.