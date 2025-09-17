Phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy trong vườn sầu riêng

Ngày 17/9, Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm rõ vụ phát hiện bộ xương nam giới trong vườn sầu riêng.

Khu vườn nơi phát hiện bộ xương nam giới (Ảnh: CTV).

Theo lực lượng chức năng, thời điểm phát hiện, tử thi đã phân hủy chỉ còn lại phần xương. Trên thi thể không giấy tờ tùy thân, không có tiền hay tài sản khác.

Qua khám nghiệm ban đầu, đặc điểm tử thi là nam giới, cao 1,68m, mặc áo thun ngắn tay màu xám, tay áo viền đen, trên áo trước ngực có dòng chữ “DIOR”, quần jean dài màu xanh đen, thắt lưng có chữ “G”.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Công an phường Cai Lậy thông báo, ai là nhân thân hoặc biết thông tin có liên đề nghị liên hệ trực tiếp Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) qua số điện thoại: 02733.710.038 để cung cấp thông tin.