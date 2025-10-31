Bị cướp xe máy khi giao dịch bán xe cho người lạ

Ngày 31/10, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 12h ngày 29/10, Công an xã Thanh Miện, TP Hải Phòng tiếp nhận trình báo của anh T.Q.T., 19 tuổi, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, về việc bị chiếm đoạt xe máy.

Các đối tượng Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng cùng ngày, anh T. hẹn gặp hai người không quen biết qua mạng xã hội tại khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện, để bán chiếc xe Honda Air Blade biển số 18AA-198.xx.

Khi anh vừa giao chìa khóa, hai đối tượng lập tức phóng xe bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thanh Miện triển khai truy vết nóng. Sau hơn hai giờ, lực lượng chức năng xác định và triệu tập hai đối tượng là Phạm Đức Nghĩa (16 tuổi) và Vũ Mạnh Trường (18 tuổi), cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt xe máy. Vụ việc đang được Công an xã Thanh Miện tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.