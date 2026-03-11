Bắt giữ đối tượng bị truy nã núp bóng công nhân tại Hải Phòng

Công an Hải Phòng cho biết, ngày 10/3 Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) bắt giữ Bùi Văn Nguyên (25 tuổi), trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Bùi Văn Nguyên thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị Công an phường Hưng Đạo phối hợp xác minh nhân thân, lai lịch của Nguyên.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng đang làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế SINJOO BO (Việt Nam), tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo.

Sau khi làm rõ thông tin, ngày 10/3, Công an phường Hưng Đạo đã bắt giữ Bùi Văn Nguyên an toàn và lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM theo quy định.

Theo cơ quan công an, việc bắt giữ đối tượng truy nã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.