Giáo viên ở TPHCM chém bạn tình đồng tính trọng thương

Ngày 9/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vũ (31 tuổi, giáo viên) 10 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Vũ là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị cáo quen biết, nảy sinh tình cảm với anh Phạm Hoàng L..

Bị cáo Vũ tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 4/2022, Vũ và người yêu thuê phòng trọ cùng chung sống với nhau tại huyện Bình Chánh (cũ). Do áp lực gia đình nên anh L. tách ra ở riêng.

Ngày 27/7/2023, Vũ hẹn L. tới một căn nhà tại phường Cầu Ông Lãnh để giải quyết chuyện tình cảm. Tại đây, nam bị cáo muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ, nhưng không được người yêu chấp thuận. Tức giận, Vũ nảy sinh ý định sát hại người thương.

Để thực hiện ý định, Vũ giả vờ nói có món quà tặng cho anh L. và yêu cầu người yêu bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Sau đó, bị cáo dùng dây vải màu đen bịt mắt người yêu rồi nói anh L. nằm xuống nền nhà.

Tiếp đó, Vũ đi đến bếp lấy dao chém nhiều nhát vào mặt anh L.. Nạn nhân đứng dậy bỏ chạy, bị cáo tiếp tục chém thêm nhiều nhát vào đầu bị hại.

Sau đó, Vũ ngồi xuống đất để dọn dẹp hiện trường, còn anh L. bò vào phía trong nhà vệ sinh và nói “hai ơi, đừng bỏ em”. Nghe vậy, bị cáo liền đưa bị hại đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh L. bị thương tật 28%.

Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tòa xác định hành vi của bị cáo Vũ đã phạm vào tội Giết người, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như đưa bị hại đi cấp cứu, bồi thường 20 triệu đồng, có cha là thương binh, nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt.