Cán bộ công an ở TPHCM bị "con nghiện" đâm trọng thương

Ngày 9/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ Quảng Nam) 14 năm tù về tội Giết người. Ngoài mức án trên, tòa còn buộc bị cáo Vũ phải bồi thường cho bị hại 200 triệu đồng.

Bị cáo Vũ tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, sáng 6/10/2021, anh N.Đ.B. là cảnh sát khu vực thuộc Công an phường 10, quận Tân Bình, được Ban chỉ huy Công an phường phân công đến nhà đưa Lê Hoàng Vũ (là đối tượng đi cai nghiện mới hồi gia) về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại đây, Vũ nói với anh B. là “mẹ và chị đi chợ, khi nào họ về thì tôi sẽ đến công an phường để làm việc”. Nghe Vũ nói vậy, anh B. quay người bỏ đi. Bất ngờ Vũ cầm dao áp sát từ phía sau đâm vào lưng B..

Nạn nhân bỏ chạy, bị cáo đuổi theo, dùng dao đâm tiếp vào lưng làm anh B. ngã nằm xuống đất, Vũ tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người cán bộ công an.

Khi lưỡi dao bị cong, Vũ quăng dao rồi quay vào nhà định lấy dao khác ra để tiếp tục đâm anh B.. Tranh thủ lúc này, nạn nhân gắng sức bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu.

Còn Vũ bị Công an phường 10, quận Tân Bình, khống chế bắt giữ. Theo kết quả giám định, nam cảnh sát khu vực mang thương tích 24%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM trưng cầu giám định đối với Vũ, kết luận xác định Vũ mắc bệnh tâm thần (trước, trong, sau khi gây án bị mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi) do sử dụng ma túy nên nhà chức trách quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Sau thời gian chữa bệnh, bệnh tình của Vũ ổn định, nên tháng 7/2024, cơ quan điều tra phục hồi điều tra và bắt tạm giam Vũ.

Tại tòa, bị cáo Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, Vũ nói khi con dao bị cong, bị cáo đi vào nhà lấy một con dao khác, nếu bị hại còn ở đó sẽ tiếp tục đâm nạn nhân.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội Giết người thuộc trường hợp giết người đang thi hành công vụ, tái phạm nguy hiểm, có tính côn đồ, có ý định thực hiện hành vi tới cùng. Bị hại không chết là nằm ngoài ý chí của Vũ.

Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thiện chí bồi thường, lúc phạm tội bị bệnh tâm thần.