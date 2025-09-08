Chủ quán karaoke An Phú được giảm án trong vụ cháy làm 32 người chết

Chiều 8/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng cùng 6 năm tù, Vũ Trường Sơn (đều là cựu cán bộ Công an tỉnh Bình Dương cũ) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) 3 năm tù treo.

Bị cáo Xuân được giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm (Ảnh: Nam Anh).

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ công an) được tòa tuyên bằng thời gian tạm giam (2 năm, 11 tháng, 1 ngày) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 10 năm ngoái, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tuyên phạt bị cáo Xuân 8 năm tù, Sơn 5 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Luân 5 năm tù, Võ 4 năm tù.

Sau bản án trên, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Xuân, Hùng, Sơn và Luân đều thừa nhận sai phạm và cho rằng mức án tòa sơ thẩm áp dụng là quá nặng, xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần.

Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng giữ nguyên kháng cáo kêu oan và cho rằng không nhận thầu thi công hệ thống phòng PCCC cho quán karaoke An Phú mà chỉ giới thiệu người thi công cho chủ quán.

Tòa ghi nhận các bị cáo Xuân, Hùng, Sơn và Luân có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại, được bị hại xin giảm án, nên giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Riêng đối với Hồng, HĐXX đánh giá dù quá trình điều tra, xét xử bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc xác định bị cáo phạm tội là có căn cứ.

Bị cáo Hồng kháng cáo kêu oan, nhưng vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại. HĐXX cho rằng điều này thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả nên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hồng để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định, Xuân là chủ quán nhưng không kiểm tra định kỳ, không phát hiện hệ thống PCCC tự động không hoạt động; cơ sở không có lực lượng PCCC tại chỗ... Các bị cáo Sơn, Hùng, Võ là cán bộ quản lý phụ trách xét duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, nhưng đã chủ quan không làm hết nhiệm vụ, để quán hoạt động khi không đủ điều kiện dẫn đến vụ cháy tối 6/9/2022, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hỏa hoạn bắt nguồn từ dây dẫn điện lắp đặt ở trần la phông tầng 2 quán karaoke An Phú bị chập. Lửa cháy sang các vật liệu xung quanh rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Lúc này, tại điểm kinh doanh có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên. Khi lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Cảnh sát khống chế được hỏa hoạn nhưng hậu quả vụ cháy khiến 32 người thiệt mạng. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn.