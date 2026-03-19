Giang hồ Mạnh “Gỗ” lĩnh 10 năm tù về tội Đưa hối lộ

Chiều 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”, SN 1974, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và 4 cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Mai hoạt động buôn bán gỗ từ Lào về Việt Nam. Để thực hiện hành vi phạm tội, Mai đã xây dựng một hệ thống “đàn em” gồm: Trần Văn Quang (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành); Lê Đình Trình (tức Trình “Nát”, SN 1981, trú tại xã Sao Vàng, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh “Quạ”, SN 1978, trú tại xã Lam Sơn, Thanh Hóa).

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ") - thứ 2, áo đen từ trái qua (Ảnh: Hoàng Dương).

Dưới sự chỉ đạo của Mạnh “Gỗ”, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này thường xuyên mua gỗ từ Lào về tiêu thụ tại Việt Nam, vận chuyển bằng xe tải 3,5-7 tấn qua các cửa khẩu phía Tây của tỉnh Thanh Hóa vào ban đêm.

Để các xe vận chuyển gỗ trót lọt, Mạnh “Gỗ” và đồng phạm đã móc nối, cấu kết để môi giới và đưa hối lộ nhiều lần cho cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Quan Sơn và Thường Xuân.

Dựa vào mối quan hệ với Nguyễn Hữu Hậu, cựu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, Nguyễn Văn Mai đã thỏa thuận để Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải và Dương Đình Sơn cùng nhận tiền hối lộ, tạo điều kiện cho xe chở gỗ lậu của Mai đi qua các trạm kiểm lâm mà không bị kiểm tra trong thời gian dài.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mai cũng nhiều lần đưa tiền hối lộ cho Phạm Văn Biên, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn (huyện Thường Xuân cũ), cùng một số cán bộ kiểm lâm khác, nhằm giúp việc vận chuyển gỗ lậu không bị kiểm tra.

Từ đầu năm 2023 đến năm 2025, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi (SN 1972, trú tại thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Quang Vinh (SN 1983, trú tại thôn Minh Thành 2, xã Lam Sơn) đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang), với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, để chuyển cho các đơn vị chức năng nhằm tránh việc kiểm tra, xử lý đối với các xe chở gỗ.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hoàng Dương).

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò môi giới của Nguyễn Văn Mai, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, trong khi chỉ chi ra một phần nhỏ để “lót tay” cho các cán bộ kiểm lâm.

Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Mai 10 năm tù; Trần Văn Quang 9 năm tù; Nguyễn Hữu Hậu, Phạm Văn Biên và Nguyễn Văn Mạnh mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù; Lê Đình Trình và Vũ Ngọc Đợi 13 năm 6 tháng tù; Lê Quang Vinh 12 năm tù; Nguyễn Hữu Hải và Dương Đình Sơn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ", SN 1981, ở phường Hạc Thành) về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy tắc về kế toán.

Mạnh “Gỗ” là một trong những giang hồ khá kín tiếng ở Thanh Hóa, được xem là đối tượng thân tín, có vai trò giúp sức tích cực cho trùm giang hồ Vi “Ngộ” thực hiện các hành vi trái pháp luật.