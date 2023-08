Người đàn ông nghi bị điện bẫy chuột giật tử vong

Tối 27/8, Công an huyện Đức Huệ đang phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi ông Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Khoảng 11h cùng ngày, một thanh niên đi ra cánh đồng lúa ở ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc thì nhìn thấy ông Mạnh nằm bất động.

Tưởng nạn nhân bị đột quỵ, anh này bước xuống định đỡ nạn nhân lên thì bị điện giật, nhưng may mắn chỉ té ngã trên bờ. Sau đó, nam thanh niên được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nghe tiếng truy hô, mọi người chạy đến phát hiện thi thể ông Mạnh nằm cạnh đường dây điện dùng để bẫy chuột nên tìm cách ngắt nguồn điện.

Công an huyện có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.