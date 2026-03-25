Giận vợ, nam thanh niên cầm gậy sắt đập phá taxi ở Lâm Đồng

Ngày 25/3, Công an phường B’Lao, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên dùng gậy sắt đập phá cửa kính ô tô dịch vụ.

Thanh niên dùng gậy sắt đập phá ô tô ở Lâm Đồng (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, vào 11h25 cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc vợ tự bắt taxi về nhà mẹ đẻ nên Lê Hoàng Thư (SN 2004, quê thành phố Cần Thơ, trú tại phường B’Lao) điều khiển ô tô đuổi theo xe taxi.

Khi ô tô taxi lưu thông trên quốc lộ 20, di chuyển đến khu dân cư phường B’Lao, Thư lái xe chặn đầu, bước xuống cầm gậy sắt đập phá các ô kính xe dịch vụ.

Kính chắn gió của ô tô dịch vụ bị đập phá, hư hỏng (Ảnh: Phi Long).

Hậu quả ô tô dịch vụ do anh Nguyễn Thanh Long (SN 2000) điều khiển bị Thư đạp vỡ 5 kính chắn gió, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường B’Lao có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.