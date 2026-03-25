Du khách nước ngoài tấn công cảnh sát ở Lâm Đồng sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan vụ du khách nước ngoài Damian Shrimanker, 34 tuổi, công dân Vương quốc Anh, dùng dao tấn công cán bộ công an tại phường Mũi Né, Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ở góc nhìn pháp lý, luật sư nhận định, nghi phạm là người nước ngoài, gây án tại Việt Nam nên sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM), nhận định, hành vi dùng dao tấn công lực lượng đang thi hành công vụ là nguy hiểm.

Nam du khách người Anh Damian Shrimanker bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

“Với tính chất hành vi, cơ quan điều tra có thể xem xét tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp có căn cứ về ý thức tước đoạt tính mạng, nghi phạm có thể bị xem xét tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự”, luật sư Lê Trung Phát phân tích.

Theo luật sư, việc xác định tội danh cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả giám định tỷ lệ thương tích, vị trí vết thương trên cơ thể nạn nhân cũng như diễn biến hành vi. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng quyết định khởi tố theo tội danh tương ứng.

Trong trường hợp bị khởi tố về một trong hai tội danh nêu trên, nghi can còn có thể bị xem xét thêm hành vi liên quan đến Chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng… theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Lê Trung Phát cũng cho biết, bị hại là người thi hành công vụ, hành vi phạm tội của nam du khách có thể sẽ được xem là tình tiết định khung, làm căn cứ để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn.

Con dao tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan yếu tố người nước ngoài, luật sư khẳng định, mọi hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý theo pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng sẽ phát sinh thêm các thủ tục liên quan đến lãnh sự.

“Cơ quan chức năng sẽ thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia mà nam du khách mang quốc tịch để thực hiện bảo hộ công dân, hỗ trợ thuê luật sư. Tuy nhiên, các cơ quan ngoại giao không can thiệp vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử của Việt Nam”, luật sư Phát cho biết.

Về khả năng trục xuất, theo luật sư, pháp luật hình sự có quy định hình phạt trục xuất đối với người nước ngoài, nhưng không phải trường hợp nào cũng áp dụng. Trong thực tế, nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù, người nước ngoài buộc phải rời khỏi Việt Nam do hết thời hạn cư trú.

Người thân Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm nhận quà thăm hỏi từ lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, như Dân trí thông tin, tối 18/3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né) xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy do Damian Shrimanker, 34 tuổi, công dân Vương quốc Anh điều khiển và một ô tô. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng.

Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, Công an phường Mũi Né được cấp trên giao nhiệm vụ đến hiện trường nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc. Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm bị Damian Shrimanker dùng dao tấn công, gây thương tích.

Nghi phạm sau đó lái xe máy di chuyển đến xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, cách hiện trường hơn 70km bị lực lượng công an bắt giữ.