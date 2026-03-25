Công an bắt giữ hai thanh niên vận chuyển hơn 2kg ma túy ở Lâm Đồng

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tú (SN 1989, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (SN 2005, trú tỉnh Lâm Đồng) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai người liên quan vụ vận chuyển ma túy bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra của công an, đêm 5/3, cảnh sát phát hiện hai thanh niên di chuyển bằng ô tô đến con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để làm việc.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong xe có túi nylon màu đen chứa hai gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 2kg.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Làm việc với công an, 2 thanh niên khai nhận vận chuyển trái phép số lượng ma túy nói trên.

Sau nhiều ngày củng cố hồ sơ, công an khởi tố Lê Minh Tú và Phùng Bá Lâm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.