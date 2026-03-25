Công an bắt giữ hai thanh niên vận chuyển hơn 2kg ma túy ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Phát hiện hai thanh niên trên ô tô con có biểu hiện bất thường nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả, công an phát hiện hai người vận chuyển hơn 2kg ma túy.
Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tú (SN 1989, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (SN 2005, trú tỉnh Lâm Đồng) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo điều tra của công an, đêm 5/3, cảnh sát phát hiện hai thanh niên di chuyển bằng ô tô đến con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để làm việc.
Qua kiểm tra, công an phát hiện trong xe có túi nylon màu đen chứa hai gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 2kg.
Làm việc với công an, 2 thanh niên khai nhận vận chuyển trái phép số lượng ma túy nói trên.
Sau nhiều ngày củng cố hồ sơ, công an khởi tố Lê Minh Tú và Phùng Bá Lâm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.