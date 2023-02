Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D bị bắt vì nhận hối lộ

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).