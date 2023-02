Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V bị bắt vì "nhận hối lộ"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ông Phùng Mạnh Duẩn (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V bị khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Công an khám xét, thu giữ tài liệu tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V. (Ảnh: CAPT).

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, ông Phùng Mạnh Duẩn đã nhận số tiền 198 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định.

Ông Duẩn đã liên hệ với ông Lê Đức Thiện - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của 4 cá nhân nêu trên.

Sau đó, ông Duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn 150 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V (Ảnh: CAPT).

Như Dân trí đã thông tin, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối 2/2, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với nhiều tội danh.

"Có thể nói đây là vụ án tham nhũng, có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một vài lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT), lãnh đạo Phòng Đăng kiểm xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, qua điều tra cho thấy một vài lãnh đạo kiểm định, đăng kiểm nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi trong hồ sơ cấp phép hoạt động; vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải, đèn,...