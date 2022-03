"Giám đốc" sống ảo, hay nói đạo lý trên mạng bị bắt vì đi cướp giật

Ngày 21/ 3, Công an TP Dĩ An - tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Huỳnh Trọng Ngân (26 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Huỳnh Trọng Ngân bị bắt khi vừa giật dây chuyền của 2 người đi đường (Ảnh: A.X).

Theo công an TP Dĩ An, để có tiền tiêu xài, Ngân mua biển số 70B1-304.64 giả rồi đè lên biển số 59C1-589.19 để thực hiện hàng loạt vụ cướp giật của người đi đường tại Bình Dương.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 15/3, Ngân điều khiển xe máy rảo quanh khu vực TP Dĩ An "tìm mồi", khi đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp) phát hiện một phụ nữ đi bộ, Ngân áp sát giật phăng sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân tẩu thoát.

Tiếp đến, Ngân thực hiện giật dây chuyền của một người khác thì bị người dân đạp ngã xe. Cùng thời điểm, tổ tuần tra của Công an phường Tân Đông Hiệp đang làm nhiệm vụ gần đó đã vây bắt được đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 2 sợi dây chuyền, bình xịt hơi cay và con dao đối tượng thủ sẵn trong người.

Tại cơ quan công an, Ngân đã thừa nhận 2 vụ cướp giật trên do mình gây ra. Công an xác định Ngân còn gây ra vụ giật điện thoại trên địa bàn phường Thuận Giao (TP Thuận An) đem bán lấy 8,5 triệu đồng.

Huỳnh Trọng Ngân từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2017. Sau đó, đối tượng này thường xuyên lên mạng xã hội khoe bản thân là giám đốc doanh nghiệp, giàu có, hay nói đạo lý.