Tạm giữ một giám đốc doanh nghiệp để điều tra nghi án sản xuất cà phê giả

Ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ông V.M.T. (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH MTV N.P Gia Lai, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi nghi sản xuất, buôn bán cà phê giả.

Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở, trụ sở làm việc của ông T. tại phường Hội Phú và xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Công an thu giữ nhiều cà phê đóng gói và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất của ông T. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm: bột đậu nành, nước đường, caramel, bơ, cà phê bột... nghi dùng để chế biến cà phê giả. Đồng thời, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 500kg cà phê bột đã đóng gói, mang nhãn hiệu “T.K.”.

Số cà phê bị thu giữ nêu trên đã được cơ quan chức năng gửi đi giám định để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động sản xuất tại cơ sở do ông T. làm giám đốc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cơ quan công an đang thu hồi các sản phẩm cà phê do cơ sở của ông T. sản xuất và đưa ra thị trường để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giám định nhằm làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả để xử lý theo quy định của pháp luật.