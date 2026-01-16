100 bị cáo hầu tòa trong vụ làm giả phiếu thử nghiệm cho kẹo Kera, sữa Hiup

Ngày 16/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Trong số các bị cáo, Đoàn Hữu Lượng ( Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Một góc hồ sơ vụ án (Ảnh: Thỏ Mộc).

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa; dự kiến kéo dài đến ngày 2/2. HĐXX đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; khoảng 140 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; đồng thời kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm.

Các phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL (Ảnh: D.O.).

Để thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm nhằm giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2023, do mâu thuẫn với Lượng, Hồ Thị Thanh Phương tách ra hoạt động riêng và thành lập Công ty Avatek. Với thủ đoạn tương tự, Phương quảng cáo “không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn có kết quả đạt yêu cầu”, “khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả”.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Cáo trạng còn xác định, để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương nhiều lần đưa cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổng cộng gần 4 tỷ đồng để nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.