Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera khai gì tại tòa?

Ngày 19/1, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực kiểm nghiệm sản phẩm. Trong đó, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đưa ra xét xử về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Thừa nhận sai phạm

Trong vụ án này, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ việc liên quan Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên.

Theo cáo trạng, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã chỉ đạo làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Để Công ty TSL được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và hoạt động thuận lợi, bị cáo Lượng thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương, thông qua Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh, đưa hối lộ số tiền 3,1 tỷ đồng.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khai tại tòa, bị cáo Lượng thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố và cho biết đã nhận thức rõ sai phạm của mình. Bị cáo khai, tại Công ty TSL tồn tại chủ trương song song phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm thật (có kiểm nghiệm thực tế) và Phiếu kết quả thử nghiệm giả, với nhiều hình thức như không có mẫu nhưng vẫn phát hành phiếu; có mẫu nhưng không tiến hành kiểm nghiệm; chỉnh sửa kết quả; điều chỉnh lùi ngày phát hành phiếu.

HĐXX đặt vấn đề, bị cáo là người am hiểu quy trình kiểm nghiệm, biết rõ việc phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn, không có việc không nhận mẫu hoặc chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu khách hàng rồi thu tiền. Trước câu hỏi này, bị cáo Lượng thừa nhận đã ý thức được hành vi sai phạm.

Theo hồ sơ vụ án, đến tháng 2/2023, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương rút vốn và không còn làm việc tại Công ty TSL. Về việc này, bị cáo Lượng khẳng định giữa hai người không có mâu thuẫn, việc tách ra làm việc riêng là do bị cáo Phương chủ động.

Để Công ty TSL hoạt động thuận lợi, bị cáo Lượng khai đã chỉ đạo chuyển hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Nam Khánh và hàng trăm triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Hà Linh. Toàn bộ số tiền thu lợi, bị cáo Lượng khai dùng để đầu tư xây dựng văn phòng, chi trả lương nhân viên, không sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đưa hối lộ theo tháng

Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL và Công ty Avatek làm giả tổng cộng 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 99 tỷ đồng. Bị cáo Phương còn thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh, thông qua Nguyễn Nam Khánh, đưa hối lộ để xin cấp phép và tạo điều kiện cho Công ty TSL hoạt động.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khai tại tòa, bị cáo Phương cho biết việc phát hành các Phiếu kết quả thử nghiệm “ra kết quả nhanh” là chủ trương của bị cáo và được chỉ đạo triển khai nội bộ. Quy trình thực hiện các phiếu này hoàn toàn khác với quy trình kiểm nghiệm thật. Công ty không quảng bá công khai mà chỉ thực hiện khi khách hàng có nhu cầu.

Bị cáo Phương khai thêm, tại Công ty Avatek, bị cáo cho một số người đứng tên cổ phần nhưng thực tế không góp vốn, nhằm giữ chân họ làm việc lâu dài.

Trước các lời khai, chủ tọa phiên tòa nhận định các bị cáo đã bất chấp quy định pháp luật, miễn sao thu được tiền từ các cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp phiếu kết quả thử nghiệm.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Phương bày tỏ sự ăn năn, hối hận, thừa nhận hành vi của mình là sai trái và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân cùng các đồng phạm.

Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Bị cáo khai đã liên hệ với các bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong quá trình thẩm định hồ sơ cho Công ty TSL và Avatek.

Theo lời khai, từ năm 2021, Phương cùng các đồng phạm thống nhất chi trả cho Khánh khoản tiền cố định 50 triệu đồng/tháng để phục vụ chi phí đối ngoại, tiếp khách; đến tháng 7/2022, mức chi này được nâng lên 100 triệu đồng/tháng. Bị cáo Khánh khai đã hỗ trợ để hai công ty được cấp 8 quyết định cho phép thực hiện kiểm nghiệm.

Số tiền nhận được, theo bị cáo Khánh, được chia làm hai phần: một phần phục vụ hoạt động đối ngoại trong quá trình xin cấp phép, phần còn lại dùng để duy trì các mối quan hệ, chi cho phong bì cảm ơn, quà lễ Tết, tiền xăng xe.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.