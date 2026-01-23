Đề nghị buộc giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera nộp lại 99 tỷ

Sau một tuần làm việc, sáng 23/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek,... bước vào phần tranh luận.

Trong số các bị cáo, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị xét xử về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện Viện KSND TPHCM trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe, phòng ngừa chung, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở xác định Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương để làm giả các giấy kiểm định.

Đại diện VKS nhấn mạnh, trong vụ án này, hầu hết các bị cáo có trình độ, hiểu biết pháp luật, nhiều người là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng vì động cơ tư lợi, mục đích cá nhân đã thực hiện hành vi trái pháp luật. Các bị cáo đã làm giả giấy kiểm định chất lượng, hoàn thiện hồ sơ về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (trong cùng, bìa trái) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

“Ví dụ, các bị cáo tại Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; đồng thời kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding”, đại diện VKS nêu.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Lượng và Phương là người chủ mưu, cầm đầu, phân công, nhiệm vụ nên cần xử lý nghiêm; những bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức.

Bên cạnh đó, VKS cũng nhận định, nhiều bị cáo trong vụ án không có vai trò quyết định, nhiều bị cáo vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng.

VKS áp dụng phạm tội có tổ chức đối với các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Huỳnh Tấn Cường. Tình tiết phạm tội 2 lần trở lên đối với 100 bị cáo...

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Đoàn Hữu Lượng 22-24 năm tù, bị cáo Phương 24-26 năm tù về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Những bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 18 tháng tù treo đến 17 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lượng nộp lại 98 tỷ, bị cáo Phương nộp 99 tỷ đồng. Đây là số tài sản những người này đã thu lợi bất chính nên cần thu lại.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm.

Trong giai đoạn này, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Sau đó, Hồ Thị Thanh Phương tách ra hoạt động riêng và thành lập Công ty Avatek. Với thủ đoạn tương tự, Phương quảng cáo “không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn có kết quả đạt yêu cầu”, “khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả”.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại diện VKS còn xác định, để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương nhiều lần đưa cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổng cộng gần 4 tỷ đồng nhằm nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.